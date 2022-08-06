Топ-5 спортивных клипов VK за неделю
Поделиться
«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных клипов VK — еженедельную подборку самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
На этой неделе в топ-5 попали DJ Twins, Андрей Богданов, Алексей Столяров, Аня Pokrov и Эль Кудрястико.
«VK Клипы» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
11:35
-
11:30
-
11:04
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:08
-
10:07
-
09:51
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:17
-
09:04
-
08:28
-
08:23
-
08:14
-
07:59
-
07:57
-
07:37
-
07:27
-
07:26
-
06:57
-
06:50
-
06:40
-
06:29
-
06:21
-
06:06
-
06:00
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
05:26
-
05:19
Партнерский контент