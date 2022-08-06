Тренер 2DROTS Кузнецов ответил на слова Соболева после матча с «Бей Беги»

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на высказывания основателя медиаклуба «Бей Беги» Александра Соболева. Действующий футболист «Спартака» заявил, что команда Кузнецова «отскочила». Напомним, матч 2DROTS – «Бей Беги» закончился со счётом 1:1.

«Да, «Бей Беги» действительно сильная команда, они будут одними из основных претендентов на победу в МКС. Почему? Посмотрите заявку наших вчерашних соперников и сами все поймете.

Соболев сказал, что мы отскочили? Я думаю, что если бы я собрал команду из бывших профессионалов, то команда Александра даже центр поля не перешла бы. А если бы он собрал бы медийных людей как у меня, то я бы посмотрел на них», – приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.