Сорокин: УЕФА компенсирует всё, что было вложено в организацию финала ЛЧ в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в ближайшее время УЕФА компенсирует расходы на организацию отменённого финала. Отмечается, что речь идёт именно о компенсации средств, которые потратил оргкомитет. Потраченные городом бюджетные деньги возмещены не будут.
«Процесс движется. Всё очень близко к завершению. Всё, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции», — приводит слова Алексея Сорокина ТАСС.
Напомним, из-за политической ситуации решающий еврокубковый матч сезона-2021/2022 был перенесён из России во Францию. Как итог, в день финала в Париже происходили массовые беспорядки.
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