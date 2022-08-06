ЦСКА — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
Поделиться
Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступит Анастасия Пустовойтова (Москва).
Московский ЦСКА в трёх матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (2) — на 12-м месте.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:19
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:49
-
12:28
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:04
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:08
-
10:07
-
09:51
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26
Партнерский контент