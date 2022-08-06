ЦСКА — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступит Анастасия Пустовойтова (Москва).



Московский ЦСКА в трёх матчах набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (2) — на 12-м месте.