Колосков: поддерживаю идею проведения Ретро Кубка. Нашему футболу нужны любые соревнования
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном создании нового турнира — Ретро Кубка России.
«Нашему футболу сейчас нужны любые соревнования, которые будут проводиться на территории Российской Федерации, тем более с участием футболистов, которые поиграли когда-то. Другое вопрос, насколько это будет интересно для самих участников, спонсоров, болельщиков. Я поддерживаю любую инициативу, связанную с расширением соревновательной, футбольной деятельности и ретро-кубок тоже поддерживаю. Люди, которые поиграли в своё время в наших клубах, заслуживают дополнительного внимания», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Новость по темеРФС может создать новый турнир — Ретро Кубок России
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