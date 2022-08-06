Александр Мостовой: «Факел» — куражная команда. Сдаваться ЦСКА воронежцы точно не будут

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».
«Как я говорил ранее, с уходом многих хороших иностранцев всё уравнивается. Неудивительно, что «Пари НН» отобрал очки у ЦСКА и вообще во втором тайме доминировал. ЦСКА за счёт своего поля фаворит, но «Факел» команда куражная. У воронежцев запал идёт, кураж и они готовы забивать, выигрывать, отбирать очки. Это они сейчас и делают. Да, они проигрывают в мастерстве армейцам, но свои моменты они иметь точно будут. ЦСКА за счёт класса может наказать, но и «Факел» сдаваться армейцам точно не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха
Напомним, сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».
- 6 августа 2022
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