Гаджиев: Ретро Кубок — замечательная идея для сохранения традиций и популяризации футбола

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном создании нового турнира — Ретро Кубка России.

«Замечательная идея! Можно его проводить ежегодно, он не займёт огромное количество времени. Это всё делается для сохранения традиций, популяризации футбола. Я только «за», чтобы такой кубок появился!», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность создания нового соревнования. Планируется, что в новом турнире примут участие команды из футболистов, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы. В число участников Ретро Кубка страны войдут команды московского «Спартака», «Ротора», «Динамо», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Рубина», ЦСКА и «Зенита».