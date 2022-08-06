Александр Мостовой: провести Ретро Кубок — неплохая идея. Уже лет десять об этом говорю

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном создании нового турнира — Ретро Кубка России.
«Я об этой идее Ретро Кубка лет десять уже говорю. В Испании раньше проводился подобный турнир, в которых участвовали многие ребята, против которых я играл и вместе выступал. Меня даже звали сыграть за «Сельту», но я тогда не мог доехать. Провести Ретро Кубок в России — идея неплохая, но нужен определённый формат. 11 на 11 не подходит. Где-то шесть на шесть, семь на семь — больше подошёл бы. Но может быть стоит ввести ещё возрастное какое-то ограничение, а то люди же в разных состояниях находятся и некоторые могут иметь весомое преимущество.
Хотел бы я принять участие в ретро-матче? Всё зависит от формата. Если будет 11 на 11 — точно нет. В нашем возрасте при таком формате тяжело играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 6 августа 2022
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