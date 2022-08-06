Тренер «Вест Хэма» Мойес: надеюсь, Холанд ещё не успел адаптироваться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес в преддверии матча первого тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.



«Манчестер Сити» приобрёл серьёзного и результативного бомбардира в лице Эрлинга Холанда. Возможно, он является самым многообещающим форвардом не только в Англии, но и во всём мире, так что играть против него будет интересно. Тем не менее, он недавно переехал в Англию. Довольно часто игрокам из других стран требуется некоторые время, чтобы адаптироваться. Так что я надеюсь, что Эрлинг ещё не успел этого сделать», — приводит слова Мойеса пресс-служба «Вест Хэм Юнайтед».



Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 августа. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».