Иванов: Оздоев выбрал заработок в Турции вместо возможности быть звездой в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о несостоявшемся переходе экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в клуб из Екатеринбурга. Напомним, в конечном итоге Оздоев оказался в турецкой команде «Фатих Карагюмрюк», которую возглавляет известный в прошлом футболист Андреа Пирло.
«Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше? Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале». Предложили больше денег — и он поехал в Турцию, вот и всё.
Оздоев был на нашей игре с ЦСКА, до этого общались с ним в гостинице. Он очень хорошее впечатление оставляет — во всём разбирается, интеллигентный парень. Плюс все помнят, как он играл в «Рубине», в «Зените».
Но у нас не получилось — нет таких денег, которые ему, видимо, дали в Турции. Так бывает» — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Оздоев перешёл в турецкую команду на правах свободного агента. Ранее полузащитник выступал за «Зенит», за который провёл 116 матчей, отметился восемью забитыми мячами и 13 результативными передачами.
- 6 августа 2022
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