В «Спартаке» объяснили, почему Рыбус не попал в заявку на матч с «Уралом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему защитник Мацей Рыбус не попал в заявку команды на матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Мацей Рыбус получил небольшое повреждение. Он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» пройдёт сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

«Спартак» набрал семь очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.