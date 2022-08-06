В «Спартаке» объяснили, почему Рыбус не попал в заявку на матч с «Уралом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему защитник Мацей Рыбус не попал в заявку команды на матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Мацей Рыбус получил небольшое повреждение. Он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» пройдёт сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».
«Спартак» набрал семь очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.
- 6 августа 2022
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