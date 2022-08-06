РФС снял с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию футболистов

Состоялось заседание палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, на котором было принято решение снять с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «Арсенал» (Тула) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры. В связи с исполнением клубом решения палаты по разрешению споров от 30 июня 2022 года по делу Тарас Бурлак vs. ФК «Арсенал» снять соответствующий запрет. ФК «Арсенал» (Тула) имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано в решении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на «Арсенал» из-за задолженности перед защитником Тарасом Бурлаком.