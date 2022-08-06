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Президент «Урала»: Дзюбе я звонил, но он трубку не взял

Президент «Урала»: Дзюбе я звонил, но он трубку не взял
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о недавнем телефонном звонке экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе. По словам функционера, он хотел поинтересоваться у футболиста, почему тот нелестно отзывался о екатеринбургском клубе.

«В России сильный рынок свободных агентов? Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

Правда ли звонил? Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артёмом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент. У него как-то спросили про «Урал», а он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось поговорить с ним об этом: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем (смеётся).

Но я не хотел звать его в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лёшу Каштанова? Он же должен развиваться! Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим продлить с ним контракт и, наверное, сделаем это», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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