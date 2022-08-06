Президент «Урала» Иванов рассказал, зависит ли будущее Шалимова от матча со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» высказался о будущем главного тренера екатеринбургской команды Игоря Шалимова.

«Почему Бикфалви не в старте? Я составы ещё не видел. Значит, это тренерское решение. У него травма? Не знаю, я не был в раздевалке.



Зависит ли будущее Шалимова от сегодняшнего матча? Нет. Как оно может зависеть от одного матча?» — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» пройдёт сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».