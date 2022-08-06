Широков: если ЦСКА с «Факелом» пропустит первым, то будут большие неприятности

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».
«ЦСКА, наверное, не разнесёт «Факел», но является безусловным фаворитом. У ЦСКА тоже есть проблемы, с которыми она пока не справились. «Факел» достаточно неплохо играет на контратаках. У них есть ребята в группе атаки.
Матч днём — будет жарко. Это тоже будет сказываться. Конечно, это не оправдание, но всё же. Если ЦСКА будет играть быстро, как с «Уралом», то у «Факела» будут большие проблемы. Если скатится на средний темп, то у «Факела» есть шансы. Реализация у «Факела» на хорошем уровне. Если ЦСКА пропустит первым, то будут большие неприятности. Всё равно ЦСКА фаворит в этом матче — осталось это подтвердить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 августа 2022
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