Широков: если ЦСКА с «Факелом» пропустит первым, то будут большие неприятности

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел».

«ЦСКА, наверное, не разнесёт «Факел», но является безусловным фаворитом. У ЦСКА тоже есть проблемы, с которыми она пока не справились. «Факел» достаточно неплохо играет на контратаках. У них есть ребята в группе атаки.



Матч днём — будет жарко. Это тоже будет сказываться. Конечно, это не оправдание, но всё же. Если ЦСКА будет играть быстро, как с «Уралом», то у «Факела» будут большие проблемы. Если скатится на средний темп, то у «Факела» есть шансы. Реализация у «Факела» на хорошем уровне. Если ЦСКА пропустит первым, то будут большие неприятности. Всё равно ЦСКА фаворит в этом матче — осталось это подтвердить», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.