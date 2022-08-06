Кузнецов: ЦСКА — фаворит, но «Факел» может в любой момент преподнести сюрприз и забить

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Факел».

«ЦСКА естественно фаворит. Но не будем забывать, что «Факел» отнял очки у «Динамо», проигрывая 0:2. Также очень здорово выглядели с «Краснодаром», имели много моментов. Поэтому надо очень осторожно относиться к этой команде.



«Факел» может в любой момент преподнести сюрприз и забить. ЦСКА надо не забывать опыт игры с «Пари НН». Надо исключить все риски, и играть строго и надёжно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Факел» состоится сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.