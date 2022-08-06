Гендиректор «Спартака» Мележиков ответил на вопрос о своей возможной отставке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о своей возможной отставке. По его словам, вероятность ухода из структуры красно-белых есть всегда – решение зависит от акционеров. Мележиков подчеркнул, что сейчас он продолжает заниматься клубом и у него всё хорошо.

«Могу ли я покинуть «Спартак»? Я всегда могу покинуть «Спартак». Всё будет зависеть от акционеров. Зачем об этом думать? Я по этому поводу не думаю и не переживаю. Стараюсь не думать над тем, что находится вне зоны моего влияния.

Я чувствую себя уверенно, когда работаю. Занимаюсь командой, клубом. Пока работаю – все хорошо.

Глобальных изменений и сдвигов в «Спартаке» я пока не чувствую. Работаем, все вопросы решаются, согласовываются, пока проблем нет никаких.

Ашот Хачатурянц может стать новым президентом клуба? Это вне зоны моего влияния. Поэтому кто будет, тот будет. Это решение акционеров, я это не обсуждаю», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».