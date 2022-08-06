Роман Широков заявил, что принял бы участие в Ретро Кубке России

Бывший футболист сборной России Роман Широков положительно оценил идею создания Ретро Кубка России по футболу.
«Слышал о Ребро Кубке и видел проект. Интересная тема. Я бы принял участие. У меня единственный вопрос: как они команды наберут? Некоторые футболисты в нескольких командах фигурируют. Понятно, что у московских команд и «Зенита» не будет проблем с набором состав. Но у «Ротора», «Торпедо», Самары могут не собрать боеспособный коллектив.
Идея очень интересная. Тем более это не постоянно, а игры раз в месяц, и в разных регионах. На первый выглядит выглядит интересно, но насколько реализуемо — посмотрим. Первые матчи планировались в октябре-ноябре. В Европе проходили такие турниры и вызывали интерес. У нас тоже должно быть так, по идее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант создания нового турнира — Ретро Кубка России. Согласно сведениям источника, в турнире примут участие команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.
- 6 августа 2022
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