«Урал» — «Спартак»: Промес открыл счёт в матче

Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

«Спартак» открыл счёт на 27-й минуте матча. Александр Соболев совершил потрясающий сольный проход и отдал передачу в центр штрафной площади на Квинси Промеса. Нидерландец переиграл вратаря «Урала» и вывел «Спартак» вперёд (1:0).

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск).

«Спартак» набрал семь очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.