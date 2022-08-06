Виктор Мозес получил травму в матче «Спартака» с «Уралом» и досрочно покинул поле

Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» играет на своём поле с московским «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

В первом тайме полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч. На 32-й минуте нигерийского футболиста заменил Михаил Игнатов.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск).

«Спартак» набрал семь очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.