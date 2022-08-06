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«Урал» — «Спартак»: Игнатов забил второй гол красно-белых

«Урал» — «Спартак»: Игнатов забил второй гол красно-белых
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Сегодня, 6 августа, в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

«Спартак» удвоил своё преимущество на 44-й минуте (2:0). Голом отметился Михаил Игнатов, который вышел на замену вместо травмированного Виктора Мозеса. В роли ассистента вновь выступил Александр Соболев.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск).

«Спартак» набрал семь очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.

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