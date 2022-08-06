«Эвертон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 6 августа, в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» сыграет с лондонским «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Челси».



По итогам прошлого сезона лондонский «Челси» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» завершил минувший сезон на 16-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».



В следующем туре чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Эвертон» сыграет с «Астон Виллой» 13 августа, а «Челси» на следующий день на своём стадионе проведёт встречу с «Тоттенхэм Хотспур».

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