«Эвертон» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 6 августа, в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Эвертон» сыграет с лондонским «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Челси».
По итогам прошлого сезона лондонский «Челси» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» завершил минувший сезон на 16-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
В следующем туре чемпионата Англии сезона-2022/2023 «Эвертон» сыграет с «Астон Виллой» 13 августа, а «Челси» на следующий день на своём стадионе проведёт встречу с «Тоттенхэм Хотспур».
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