Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Краснодар» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Комментарии

Сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).

«Краснодар» набрал в трёх матчах четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (7).

Новость по теме
Мостовой: «Краснодар» и «Локомотив» сейчас показывают несолидный футбол, носятся на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022