«Краснодар» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 6 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Егор Болховитин (Ленинградская область). В роли резервного рефери выступит Юнус Кошко (Белореченск).
«Краснодар» набрал в трёх матчах четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (2) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (7).
- 6 августа 2022
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