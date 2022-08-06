«Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» московский «Спартак» в гостевом матче обыграл «Урал» со счётом 2:0 в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эта победа позволила красно-белым набрать 10 очков и промежуточно возглавить турнирную таблицу чемпионата.
Догнать и перегнать «Спартак» по итогам четырёх матчей могут московский ЦСКА и петербуржский «Зенит». Армейцы в этом туре сыграют дома с воронежским «Факелом», а «Зенит» встретится в гостях с грозненским «Ахматом».
В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в домашнем матче с «Сочи». Встреча состоится 14 августа. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России впервые с сезона 2020/2021.
«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик:
Новость по теме«Спартак» уверенно обыграл «Урал» в матче 4-го тура РПЛ
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