Валерий Кечинов: думал, «Урал» доставит побольше хлопот «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал итог встречи между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась 2:0 в пользу красно-белых.



«Хорошая игра «Спартака». Думал, что «Урал» побольше хлопот доставит в этой игре. Потому что три поражения было, на последнем месте команда. Сегодня должен был быть переломный момент. Однако его не произошло. Особых проблем «Урал» «Спартаку» не доставил. «Спартак» был и в атаке хорош, и в обороне не дал ничего создать.



Очередная победа «Спартака» — отличный старт. Нужно в таком духе продолжать, если какие-то высокие цели и задачи стоят», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.