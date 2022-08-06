Гендиректор «Спартака» Мележиков: мы будем бороться с «Зенитом» — это точно

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал о впечатлениях от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

«Одержана великая победа? Почему великая? Очередная победа. Мы будем бороться с «Зенитом» — это точно. Мне нравится, как главный тренер управляет командой», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.