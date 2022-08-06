Гендиректор «Спартака» предположил, почему Каттани оперативно уехал из России

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал, почему бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани покинул Россию.
«Почему Каттани уехал скоропостижно, когда говорилось, что он на 30 дней в России? Может быть, поехал на переговоры», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» состоялся сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча завершилась в пользу московской команды со счётом 2:0. Эта победа позволила красно-белым набрать 10 очков и промежуточно возглавить турнирную таблицу чемпионата.
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- 6 августа 2022
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