«Урал» впервые в истории начал сезон в чемпионате России с четырёх поражений

Сегодня, 6 августа, екатеринбургский «Урал» на своём поле уступил московскому «Спартаку» (0:2) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команда Игоря Шалимова на старте сезона проиграла все четыре официальных матча, не сумев набрать ни одного очка. Такое с командой из Екатеринбурга случается впервые. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Встреча состоится в пятницу, 12 августа. 20 августа клуб из Екатеринбурга дома сыграет с «Нижним Новгородом». Ранее сообщалось, что наставник «шмелей» Шалимов может быть отправлен в отставку, если его команда проиграет дома «Спартаку».

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