В «Спартаке» ответили, действительно ли судьи стали лояльны к клубу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, действительно ли судьи стали лояльны к клубу.

«Судьи стали более лояльны к «Спартаку» — словесные интервенции имеют пользу? Какие словесные интервенции? Не знаю. Мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом к пониманию тех правил игры, которые есть. Потому что очень много нововведений. Понятно, что игроки могут быть не в курсе. Нам об этом достаточно подробно разъяснили. Правила игры — это небольшая книжечка. Всё регламентируется дополнительными критериями, которые вводит ФИФА и УЕФА. Команда это поняла. Мы поняли со своей стороны сложность стороны арбитра. Мы ни в коем случае не критикуем арбитров. Хотим и в процессе диалога будем получать те разъяснения, которые необходимы», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.