Гендиректор «Спартака»: не вижу ничего плохого в платных обращениях в ЭСК
Поделиться
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал идею о введении платы за обращение в ЭСК (Экспертно-судейская комиссия).
«Неотрицательная позиция по возможным платным обращениям в ЭСК. Дмитрий Зеленов сказал, что это маразм? Я с Дмитрием не разговаривал. Это мнение Дмитрия. Не вижу в этом плохого и экстраординарного. Будут платные — хорошо. Главное, чтобы подача была обоснована. Раньше мы и другие клубы подавали по всем эпизодам, которые вызывали сомнение. Сейчас будем подавать точечно, по тем эпизодам, которые реально требуют разъяснений от ЭСК», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
19:18
-
19:13
-
19:13
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:49
-
18:49
-
18:47
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:15
-
18:11
-
18:01
-
17:58
-
17:56
-
17:53
-
17:47
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:32
Партнерский контент