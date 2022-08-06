Гендиректор «Спартака»: не вижу ничего плохого в платных обращениях в ЭСК

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал идею о введении платы за обращение в ЭСК (Экспертно-судейская комиссия).

«Неотрицательная позиция по возможным платным обращениям в ЭСК. Дмитрий Зеленов сказал, что это маразм? Я с Дмитрием не разговаривал. Это мнение Дмитрия. Не вижу в этом плохого и экстраординарного. Будут платные — хорошо. Главное, чтобы подача была обоснована. Раньше мы и другие клубы подавали по всем эпизодам, которые вызывали сомнение. Сейчас будем подавать точечно, по тем эпизодам, которые реально требуют разъяснений от ЭСК», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.