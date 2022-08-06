В «Спартаке» выразили надежду, что Федун сохранит долю в клубе после смены акционеров

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал о будущих изменениях в структуре руководства команды.



«Появилась информация, что в «Спартаке» идёт работа по изменению состава акционеров. Что это значит? Смена акционеров, перераспределение акций. Надеюсь, что Федун сохранит свою долю.



Будет смена акционеров. В любом случае если меняются акционеры, то проводится общее собрание. По результатам собрания принимается решение по выбору состава директоров. Когда ждать? Не знаю. Думаю, что сентябрь», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после сегодняшней победы московский «Спартак» набрал 10 очков и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата.

Мозес покидает стадион на костылях