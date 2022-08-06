Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мележиков рассказал, что шейхи, владеющие «Манчестер Сити», сохранили интерес к «Спартаку»

Мележиков рассказал, что шейхи, владеющие «Манчестер Сити», сохранили интерес к «Спартаку»
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал о контактах с владельцами английского «Манчестер Сити».

«Следят акционеры «Манчестер Сити» за «Спартаком» или нет — спросите у City Football Group. Я контактировал с ними. Получился достаточно конструктивный и продуктивный диалог. Думаю, если продолжим с ними хотя бы диалог, не говоря про сотрудничество, уже будет хорошо.

Мы периодически созваниваемся. Общались ли после 24 февраля? Да. Мы общаемся на личностном характере, а не деловом. Отношения сохранились, общение есть, дальше посмотрим», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мозес покидает стадион на костылях

Новость по теме
В «Спартаке» сообщили, что «Лукойл» выкупит у Федуна стадион клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022