Мележиков рассказал, что шейхи, владеющие «Манчестер Сити», сохранили интерес к «Спартаку»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков после победы красно-белых в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) рассказал о контактах с владельцами английского «Манчестер Сити».

«Следят акционеры «Манчестер Сити» за «Спартаком» или нет — спросите у City Football Group. Я контактировал с ними. Получился достаточно конструктивный и продуктивный диалог. Думаю, если продолжим с ними хотя бы диалог, не говоря про сотрудничество, уже будет хорошо.



Мы периодически созваниваемся. Общались ли после 24 февраля? Да. Мы общаемся на личностном характере, а не деловом. Отношения сохранились, общение есть, дальше посмотрим», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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