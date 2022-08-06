Широков: «Зенит» — фаворит, но «Ахмат» в домашнем матче может потрепать нервы

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что «Ахмат» может дать бой петербуржской команде в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Ахмат» — «Зенит» — очень интересный матч. «Ахмат» всегда даёт бой фаворитам. «Зениту» тяжело даются матчи на выезде. В Грозном не своеобразная поддержка, а обычная домашняя. Безусловно, «Зенит» – фаворит.
Здесь всё зависит от «Зенита»: как они настроятся. При всём при этом «Ахмат» может составить конкуренцию. В домашнем матче точно может потрепать нервы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Обслужит матч «Ахмат» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Максим Перезва (Раменское). Арбитром VAR назначен Анатолий Жабченко (Краснодар), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).
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