«Вольфсбург» и «Вердер» сыграли вничью, «Майнц» обыграл «Бохум»

Состоялись матчи 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 с участием «Вольфсбурга», «Вердера» (Бремен), «Майнца» и «Бохума».
Матч «Вольфсбурга» и «Вердера», сыгранный на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге, окончился вничью — 2:2. Первый мяч во встрече забил на 11-й минуте нападающий «Вольфсбурга» Лукас Нмеча. Затем счёт на 21-й минуте сравнял форвард «Вердера» Никлас Фуллкруг, а уже на 23-й минуте команду вывел вперёд Леонардо Биттенкорт. «Вольфсбургу» удалось отыграться только на 84-й минуте, отличился французский полузащитник Жозуа Гилявоги.
«Майнц» со счётом 2:1 победил «Бохум». Встреча проходила на «Рурштадионе» в Бохуме. В составе «Майнца» дублем отметился австрийский нападающий Карим Онисиво (26-я и 77-я минуты). Единственный мяч «Бохума» был забит полузащитником Кевином Штёгером (39-я минута). В составе хозяев весь матч на поле провёл бывший центральный защитник московского «Динамо» Иван Ордец.
- 6 августа 2022
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