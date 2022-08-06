Александр Мостовой рассказал, в каком случае «Зенит» легко победит «Ахмат»

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что «Зенит» легко победит «Ахмат» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ), если подойдёт к матчу с полной серьёзностью.

«После первого тура, когда «Зенит» потерял очки с «Химками», команда Семака крупно побеждала. «Зенит» если сейчас соберётся, то будет набирать очки в каждой игре. Думаю, с «Ахматом» они тоже легко разберутся, если подойдут к матчу с полной серьёзностью. Сейчас же ничего не отвлекает, нет еврокубков. «Зенит» по всем показателям выше всех в РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Встреча «Ахмат» — «Зенит» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном начнётся в 20:00 мск.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик: