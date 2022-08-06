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«Тоттенхэм Хотспур» разгромил на домашней арене «Саутгемптон»

«Тоттенхэм Хотспур» разгромил на домашней арене «Саутгемптон»
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В Лондоне завершилась домашняя встреча «Тоттенхэм Хотспур» с «Саутгемптоном». В матче сильнее оказалась столичная команда, обыграв «святых» со счётом 4:1.

Первый мяч встречи забили гости – на 12-й минуте отличился полузащитник Джеймс Уорд-Праус с передачи Муссы Дженепо. На 21-й минуте хозяева ответили точным ударом Райана Сесеньона с передачи Деяна Кулушевски. На 31-й минуте Эрик Дайер вывел хозяев вперёд, голевую передачу отдал кореец Сон Хын Мин. Во втором тайме, на 63-й минуте, «святые» забили автогол – в ворота ирландца Гэвина Базуну отправил мяч Мохаммед Салису. Через две минуты Кулушевски оформил дубль с передачи защитника Эмерсона.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал три очка и догнал соседей по северному Лондону – днём ранее «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Следующую встречу «шпоры» проведут против «Челси», а «Саутгемптон» примет дома «Лидс Юнайтед». Оба матча состоятся 13 августа.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
06 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Уорд-Праус – 12'   1:1 Сесеньон – 21'   2:1 Дайер – 31'   3:1 Салису – 61' (автогол)   4:1 Кулушевски – 63'
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