«Тоттенхэм Хотспур» разгромил на домашней арене «Саутгемптон»

В Лондоне завершилась домашняя встреча «Тоттенхэм Хотспур» с «Саутгемптоном». В матче сильнее оказалась столичная команда, обыграв «святых» со счётом 4:1.



Первый мяч встречи забили гости – на 12-й минуте отличился полузащитник Джеймс Уорд-Праус с передачи Муссы Дженепо. На 21-й минуте хозяева ответили точным ударом Райана Сесеньона с передачи Деяна Кулушевски. На 31-й минуте Эрик Дайер вывел хозяев вперёд, голевую передачу отдал кореец Сон Хын Мин. Во втором тайме, на 63-й минуте, «святые» забили автогол – в ворота ирландца Гэвина Базуну отправил мяч Мохаммед Салису. Через две минуты Кулушевски оформил дубль с передачи защитника Эмерсона.



Таким образом, «Тоттенхэм» набрал три очка и догнал соседей по северному Лондону – днём ранее «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Следующую встречу «шпоры» проведут против «Челси», а «Саутгемптон» примет дома «Лидс Юнайтед». Оба матча состоятся 13 августа.