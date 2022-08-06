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«Ахмат» — «Зенит»: Малком, Клаудиньо и Кассьерра — в стартовом составе гостей

«Ахмат» — «Зенит»: Малком, Клаудиньо и Кассьерра — в стартовом составе гостей
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Сегодня, 6 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» сыграет в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с действующим чемпионом страны петербуржским «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Ильин.

Запасные: Опарин, Цуцулаев, Уциев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Конате, Агаларов, Альсултанов.

«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Малком.

Запасные: Кержаков, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Бакаев, Сергеев.

Обслужит матч «Ахмат» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Максим Перезва (Раменское). Арбитром VAR назначен Анатолий Жабченко (Краснодар), его помощник — Екатерина Курочкина (Малаховка).

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