В «Спартаке» рассказали о будущем Остона Урунова в клубе

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с узбекским полузащитником команды Остоном Уруновым.

«Мы пока до конца не понимаем, что будет с Уруновым. Сейчас он тренируется с молодёжной командой, а агент занимается поиском нового клуба. Весь его тренировочный процесс мы обеспечиваем», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Остон перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с красно-белыми заканчивается в июне 2025 года. В «Спартаке» футболист зарабатывает € 50 тыс. в месяц.

Всего за красно-белых Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У нападающего семь игр и один гол за сборную Узбекистана.