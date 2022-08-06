Мележиков: «Спартак» не рассчитывает на Рошу. В понедельник прилетит — буду разговаривать

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с играющим в аренде в бразильском «Атлетико Паранаэнсе» Педро Рошей.

«Роша не закрепился в «Атлетико». Он приедет к нам в выходные дни. Я буду с ним в понедельник разговаривать. Посмотрим и подумаем касательно его дальнейшего трудоустройства. Говорил, что не рассчитываем на Рошу? Мы и не рассчитываем. Но надо же договориться с футболистом. Надо услышать позицию футболиста. Если мы готовы совместно двигаться к разрыву контракта, то надо договариваться», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний Роша был арендован «Атлетико Паранаэнсе» летом 2021 года. В «Спартак» Роша перешёл в 2017-м, но за основной состав московской команды за пять лет провёл лишь 19 матчей (гол, две результативные передачи).