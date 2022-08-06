Гендиректор «Спартака» объяснил, может ли Кофрие покинуть клуб

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, может ли бельгийский защитник Максимилиано Кофрие покинуть стан красно-белых.

«Может ли Кофрие покинуть «Спартак»? Это к тренеру вопросы. У нас не только Кофрие не играет. Стартовый состав и замены определяет главный тренер. Ближе к зиме мы переговорим с ним, кто на кого рассчитывает, и будем дальше определяться. Кофрие — игрок состава и команды. Думаю, что главный тренер на него рассчитывает, в данном случае — на замену», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

25-летний бельгийский защитник выступает за «Спартак» с августа 2021 года, куда перешёл из «Сент-Трюйдена» за € 2,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.