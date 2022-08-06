Мележиков: слава богу, у «Спартака» пока нет предложений по Мозесу

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что у красно-белых нет предложений от других клубов по нигерийскому полузащитнику Виктору Мозесу.

«Слава богу, у «Спартака» пока нет предложений по Мозесу», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Виктор Мозес получил повреждение в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги. После матча полузащитник покинул стадион на костылях.

Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. Он перешёл в команду из лондонского «Челси».

«Спартак» набрал 10 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У «Зенита» (7) и ЦСКА (7) – по матчу в запасе.