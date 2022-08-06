Мележиков: слава богу, у «Спартака» пока нет предложений по Мозесу
Поделиться
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что у красно-белых нет предложений от других клубов по нигерийскому полузащитнику Виктору Мозесу.
«Слава богу, у «Спартака» пока нет предложений по Мозесу», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Виктор Мозес получил повреждение в матче с екатеринбургским «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги. После матча полузащитник покинул стадион на костылях.
Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. Он перешёл в команду из лондонского «Челси».
«Спартак» набрал 10 очков в четырёх матчах и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У «Зенита» (7) и ЦСКА (7) – по матчу в запасе.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:18
-
19:13
-
19:13
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:58
Партнерский контент