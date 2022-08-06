ЦСКА разгромил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1.



На 42-й минуте матча Ян Бобровский назначил 11-метровый удар после подсказки Сергея Карасёва, посоветовавшего главному арбитру посмотреть VAR. Пенальти реализовал Георгий Гонгадзе и вывел воронежскую команду вперёд. На 57-й минуте Константин Кучаев после паса Фёдора Чалова пробил из-за пределов штрафной и счёт сравнял. На 68-й минуте ЦСКА получил право на пенальти, который также был назначен после просмотра VAR. Удар реализовал Хесус Медина. На 72-й минуте Фёдор Чалов забил третий мяч своей команды, пробив в ближний угол ворот Ильи Свинова. На 83-й минуте Хорхе Карраскаль забил четвёртый мяч ЦСКА.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с лидирующей позиции. «Факел» с двумя очками идёт на 14-й позиции.

Обслуживала матч ЦСКА — «Факел» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогали ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). Резервным судьёй была Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитром VAR — Сергей Карасёв (Москва), его помощником выступал Адлан Хатуев (Грозный).