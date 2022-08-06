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Мюнхенская «Бавария» переведёт стадион «Альянц-Арена» на режим жёсткой экономии

Мюнхенская «Бавария» переведёт стадион «Альянц-Арена» на режим жёсткой экономии
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Мюнхенская «Бавария» переведёт свой стадион «Альянц-Арена» в режим экономии. Причина кардинальных изменений кроется в снижении поставок газа в Германию, сообщает издание Bild.

Немецкая газета приводит такие примеры экономии немецкого клуба:

  • красное наружное освещение будет включаться только на три часа после наступления темноты — вместо шести, как раньше;
  • газовый обогрев газона заменят на воздушно-тепловые насосы, электроэнергия будет обеспечиваться солнечными панелями, установленными на арене;
  • мощность вентиляции и кондиционирования на всей территории стадиона будут снижена (летом не так холодно, зимой не так тепло);
  • во всех туалетах будет использоваться только холодная вода.

Напомним, в Германии стартовал новый сезон Бундеслиги. В матче 1-го тура мюнхенская «Бавария» переиграла на выезде «Айнтрахт» со счётом 6:1. В составе гостей своим первым голом в чемпионате отметился сенегалец Садио Мане, перешедший этим летом из «Ливерпуля».

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