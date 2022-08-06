Агаларов получил кубок от «Чемпионата» как лучший молодой игрок России в сезоне-2021/2022

Cегодня, 6 августа, перед началом матча «Ахмат» — «Зенит» на «Ахмат-Арене» состоялось награждение форварда грозненского клуба Гамида Агаларова, ставшего лучшим молодым футболистом России по итогам сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге в голосовании «Чемпионата». Тогда 22-летний форвард выступал за «Уфу», забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром лиги.
Все тренеры и капитаны получили список из 50 молодых футболистов РПЛ, который был собран редакцией «Чемпионата». Список — ознакомительный, можно было вписать любого игрока, соответствующего требованиям. При этом голосующий мог выбрать не более трёх футболистов из своего клуба (даже если игрок был в аренде). Участник голосования должен был расставить игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов (от шести до одного).
Агаларов занял в голосовании первое место, набрав 120 баллов. Он опередил Арсена Захаряна («Динамо», 115 баллов). Остальные участники набрали в голосовании менее 100 баллов.
- 6 августа 2022
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:30
-
19:28
-
19:18
-
19:13
-
19:13
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:58