ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по всем турнирным показателям

Московский ЦСКА обыграл дома воронежский «Факел» со счётом 4:1. Этот результат позволил армейцам сравняться по всем турнирным показателям со «Спартаком».



Теперь у обеих команд после четырёх сыгранных туров Российской Премьер-Лиги одинаковое количество побед (3), ничьих (1) и поражений (0) и, соответственно, количество набранных очков (10). Кроме того, и красно-белые, и армейцы забили и пропустили одинаковое количество мячей (по 11 и 3). На данный момент обе команды возглавляют турнирную таблицу. Санкт-петербургский «Зенит» проведёт свою игру 4-го тура с «Ахматом» в 20:00 мск.



Напомним, сегодня московский «Спартак» обыграл «Урал» на «Екатеринбург Арене» со счётом 2:0. Следующая встреча ЦСКА состоится 13 августа с «Зенитом» на «Газпром Арене», а красно-белые сыграют 14 августа на домашней арене против «Сочи».

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