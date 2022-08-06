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Александр Мостовой: вряд ли ЦСКА сможет обыграть «Зенит»

Александр Мостовой: вряд ли ЦСКА сможет обыграть «Зенит»
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Главный тренер команды Медиалиги Fights Nights Александр Мостовой считает, что московский ЦСКА не сумеет обыграть «Зенит» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Вряд ли ЦСКА сможет обыграть «Зенит». Тем более в Петербурге. ЦСКА и «Спартак» создадут интригу в чемпионате. ЦСКА же ещё иностранцев подкупил, поэтому до конца будут создавать интригу.

Другое дело, что в прошлом сезоне «Динамо» тоже до конца создавало, но в итоге «Зенит» за несколько туров до конца стал чемпионом. ЦСКА и «Спартак» будут создавать, но на каком-то этапе могут отвалиться. Очные встречи тоже будут многое решать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа на стадионе «Газпром Арена».

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