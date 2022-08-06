Главный тренер «Факела» объяснил разгромное поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал поражение воронежской команды от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать хладнокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги, — у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с первой позиции. «Факел» с двумя очками идёт на 14-м месте.

Обслуживала матч ЦСКА — «Факел» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогали ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). Резервным судьёй была Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитром VAR — Сергей Карасёв (Москва), его помощником выступал Адлан Хатуев (Грозный).