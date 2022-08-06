Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин после победы «армейцев» над воронежским «Факелом» со счётом 4:1 поделился ожиданиями от грядущей встречи московской команды с «Зенитом», которая состоится 13 августа.

«Игра покажет, к чему ЦСКА стремится, как он будет выглядеть на фоне «Зенита». Понятно, что «Зенит» – фаворит этого чемпионата: очень хорошая и сыгранная команда. Будет интересный матч. Можно будет понять, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию.



Это будет самая определяющая игра. Хорошо, что она в начале чемпионата, потому что можно учитывать ошибки, исправлять и улучшать игру», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после игры с «Факелом» московский ЦСКА по набранным турнирным показателям сравнялся со «Спартаком». Обе команды после 4-х сыгранных туров набрали по 10 очков.