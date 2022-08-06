Василенко — о поражении 1:4 от ЦСКА: у нас нет сомнений в Свинове

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко высказался о вратаре команды Илье Свинове, пропустившем четыре мяча от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Что касается Свинова, у нас нет ни в ком сомнений. Мы забиваем, вратари спасают. Основная идея, что мы выигрываем и проигрываем вместе. Нельзя вешать ярлыки и винить в ошибках. Это каждодневный труд и работа. Мы доверяем нашему тренеру вратарей», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, 21-летний Свинов был футболистом «Факела» в 2021 году. В декабре того же года воронежский клуб объявил о продаже вратаря в московский «Спартак». В июне 2022-го Свинов был арендован «Факелом» до конца сезона.