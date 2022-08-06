Главный тренер «Факела» раскрыл, что сказал команде после разгромного поражения от ЦСКА

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после поражения воронежской команды от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поделился, что сказал своим игрокам в раздевалке после матча.

«После матча сказал ребятам, что сейчас мы все вместе окунулись и вот так проиграли. Неважно, кто играл, кто был на скамейке. Через это нужно пройти. Нужно не упасть духом. Корабль тонет тогда, когда попадает вода. Её надо вычерпать вместе. Тогда и будет на плаву. Не нужно обращать внимания на критику, ещё что-то. Мы должны все вместе работать ещё сильнее, чтобы не допускать таких вещей. Это было сказано команде после матча с ЦСКА», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.