Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Факела» раскрыл, что сказал команде после разгромного поражения от ЦСКА

Главный тренер «Факела» раскрыл, что сказал команде после разгромного поражения от ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Факела» Олег Василенко после поражения воронежской команды от ЦСКА (1:4) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поделился, что сказал своим игрокам в раздевалке после матча.

«После матча сказал ребятам, что сейчас мы все вместе окунулись и вот так проиграли. Неважно, кто играл, кто был на скамейке. Через это нужно пройти. Нужно не упасть духом. Корабль тонет тогда, когда попадает вода. Её надо вычерпать вместе. Тогда и будет на плаву. Не нужно обращать внимания на критику, ещё что-то. Мы должны все вместе работать ещё сильнее, чтобы не допускать таких вещей. Это было сказано команде после матча с ЦСКА», — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022